Стал известен фаворит матча Франция — Италия

2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Италия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.52. Победа Италии оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.