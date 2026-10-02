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Стал известен фаворит матча Франция — Италия

Стал известен фаворит матча Франция — Италия
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2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Италия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.52. Победа Италии оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

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