«Авангард» — «Лада»: прогноз на матч 2 октября

Прогноз на матч «Авангард» — «Лада» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) в матче с «Ладой» за 1.66.

Здесь особенно важен календарь. «Авангард» 28 сентября получил болезненные 1:5 от «Металлурга», однако после этого получил полноценную паузу до домашней встречи с «Ладой». Тольяттинцы, напротив, 28 сентября провели тяжёлый матч в Минске, где отыгрывались с 0:5 и всё равно уступили 4:5, а 30 сентября в их расписании стоял ещё и выезд к «Автомобилисту».

Таким образом, к Омску гости подходят через дополнительную игру и ещё один переезд, тогда как хозяева получают время разобрать провальный матч с магнитогорцами. Простая П1 слишком дешёвая, поэтому повышаем коэффициент через разницу в две шайбы. Выбираем победу «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.66.