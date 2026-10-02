Франция — Италия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Италия.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.64.

«Очень интересный матч. Французы начали Лигу наций с двух побед подряд и уже набрали шесть очков. Можно сказать, что старт у них получился почти идеальный, хотя выход в плей-офф они себе ещё не обеспечили. Но понятно, что с таким началом команда чувствует себя уверенно и может спокойно смотреть на следующие матчи.

Итальянцы начали неудачно, проиграли Бельгии дома, причём выглядели тогда совсем неубедительно. Но во второй игре показали, что всё-таки это Италия: приехали в Турцию и уверенно обыграли очень хорошую и сильную сборную. А в Турции выиграть далеко не всем удаётся, поэтому такой результат точно должен добавить уверенности.

Другое дело, что календарь сейчас сумасшедший. Это уже третья игра за короткий промежуток, потом почти сразу четвёртая. Поэтому никто не знает, какие будут составы, кто успел восстановиться, кто здоров, а кого поберегут. В таких условиях заранее что-то предсказывать особенно трудно.

Но если смотреть по классу и глубине состава, Франция всё равно выглядит сильнее. Плюс она играет дома, а это тоже преимущество. У французов гораздо больше вариантов, кем усилить игру по ходу матча. Поэтому думаю, что будет непросто, но поставлю на победу Франции с форой (-1). А счёт, может быть, будет 2:1 или 3:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».