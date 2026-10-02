Франция — Италия: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Франция — Италия.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.07.

«Сборная Франции первые два тура нового розыгрыша Лиги наций провела в гостях. В начале был вояж в Турцию. Это был дебют Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной, и его команда долго не могла вскрыть оборону хозяев. Но после перерыва Мбаппе всё-таки забил, и Франция увезла три очка. История вновь повторилась в Брюсселе. У бельгийцев были свои моменты, но реализовать их они не смогли. Гости были получше, однако забить им никак не удавалось. За 15 минут до конца Зидан выпустил Олисе и Шерки, которые под самый занавес встречи организовали гол, и Франция одержала вторую победу подряд.

Сборная Италии начала с домашнего матча с Бельгией. Ещё до перерыва гости счёт открыли, а затем во втором тайме удвоили преимущество и уверенно победили, хотя, по-хорошему, на свой гол хозяева наиграли. Итальянцев после такого старта привычно критиковали, особенно после возвращения Манчини. Дальше «Скуадра адзурра» отправилась в Турцию и уже в первом тайме положила три мяча в ворота хозяев, после перерыва команды обменялись голами — итоговые 4:1 в пользу Италии.

В этой группе после двух туров Франция уверенно лидирует с шестью очками, Италия с тремя идёт следом, однако и бельгийцы неподалеку. Кажется, с первым местом в квартете всё ясно, а вот кто составит компанию французам в плей-офф — пока вопрос. Дома команда Зинедина Зидана итальянцев обыгрывать обязана, сейчас это команды, не равные по классу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».