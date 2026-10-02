Бельгия — Турция: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги наций 2 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бельгия — Турция.

Ставка: ТБ 3.5 офсайда за 1.80.

«Со сборной Турции остаётся Винченцо Монтелла, а значит, остаётся и характерная для его команды высокая оборонительная линия. А вместе с ней – и офсайды соперника, которые при такой модели игры возникают регулярно. Обратите внимание, что встреча с Италией стала для Турции первой с начала чемпионата мира, в которой команды на двоих не пробили тотал больше 3.5 офсайда. Там было всего три положения вне игры. Но по тому, как складывался матч, это скорее можно считать исключением из общей тенденции. В целом система Монтеллы по-прежнему располагает к большому количеству офсайдов.

Бельгия при Марке ван Боммеле пока, наоборот, выглядит «низовой» командой по этому показателю. Но выборка здесь совсем небольшая — всего два матча. И игры с Италией и Францией по своему характеру всё-таки сложно сравнивать с предстоящей встречей с Турцией. Здесь у быстрых футболистов бельгийской атаки будут хорошие возможности убегать за спины защитникам, которые располагаются достаточно высоко. Думаю, что такая модель турецкой сборной снова будет регулярно провоцировать бельгийцев на рывки за линию обороны и, соответственно, на положения вне игры.

То, что Турция при Монтелле является «верховой» командой по офсайдам, хорошо видно и по более длинной дистанции. Если взять основной этап отбора на чемпионат мира, то в четырёх из шести матчей проходил тотал больше 3.5. Если добавить ещё две следующие игры, получится пять «верхов» в восьми встречах. Бывали и совсем экстремальные показатели. Например, в контрольном матче с Венесуэлой соперник Турции раз за разом попадал в офсайд именно из-за высокой линии обороны турецкой команды.

Думаю, что здесь в офсайд будут регулярно попадать футболисты Бельгии. Однако и сама Турция вполне может добавить несколько положений вне игры, потому что бельгийцы дома тоже вряд ли станут располагаться слишком глубоко. Поэтому офсайды я жду с обеих сторон. Модель Турции для такого прогноза подходит практически идеально, а нынешняя линия выглядит вполне доступной. Предлагаю брать общий тотал больше 3.5 офсайда», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».