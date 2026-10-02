«Спартак» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Спартак» — «Металлург».

Ставка: победа «Спартака» за 2.56.

«Очередная крутая вывеска на этой неделе в рамках матчей КХЛ. «Спартак» уступил в последних четырёх матчах регулярного чемпионата и уже находится на шестой строчке турнирной таблицы в Западной конференции. И это всё после классного старта сезона в регулярном первенстве. Москвичи проиграли три из четырёх последних матчей дома и после серии побед попали в колею поражений. Опытный водитель скажет, что в такой ситуации лучше всего не нервничать и аккуратно продолжать следовать по заданному ранее пути к намеченной цели. «Спартак» только единожды в рамках сейчас проходящей домашней серии вообще набирал очки. Пришло время исправляться перед болельщиками и возвращать им долг за сумасшедшую поддержку.

«Металлург» Андрея Разина тоже совсем недавно впервые проиграл после пяти матчей, которые заканчивались исключительно успехом для Магнитогорска. Причём уступили «металлурги» «Шанхайским Драконам», пусть и сделали это на выезде. Наверняка после такого результата внутри коллектива Андрей Разин устроил серьёзный разговор по душам. Может быть, кого-то из лидеров Магнитогорска мы вновь увидим где-то на трибунах «Мегаспорта».

«Спартаку» слишком уж нужна победа в предстоящем матче. Не удивлюсь, если Жамнов заставит из игроков достать всё, чтобы наконец выиграть дома. Эмоциональный заряд на сей раз точно сыграет на руку красно-белым, поэтому их победа в данном матче вполне просматривается», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».