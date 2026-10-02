«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.70.

«Трактор» сейчас становится одной из тех команд, за которыми мне особенно интересно наблюдать. Я посмотрел несколько последних матчей челябинцев и всё больше понимаю, что мне нравится их характер. Команда Скотта Гордона умеет терпеть, не разваливается после неудачных отрезков и продолжает гнуть свою линию. Это было видно ещё против СКА, когда «Трактор» проигрывал 1:4, но вернулся в матч и закончил 3:4. Потом была тяжелейшая победа над московским «Динамо» в овертайме, а теперь ещё и 4:2 со «Спартаком».

Причём в Москве всё снова складывалось непросто. «Спартак» очень хорошо начал, затем повёл 2:1, но «Трактор» спокойно пережил этот отрезок и во втором периоде забросил три шайбы подряд. А в третьем уже вытерпел давление хозяев. Отдельно отмечу Хенрика Хёукеланна. Кажется, он всё лучше чувствует КХЛ и в последних матчах действительно даёт команде возможность цепляться за результат.

«Ак Барс» я тоже смотрел, и у казанцев против «Барыса» был ударный отрезок, который во многом и предопределил исход встречи. Вообще, по подбору игроков это команда с огромным потенциалом и постепенно она должна становиться сильнее. Однако у казанцев есть потери: Артём Галимов получил травму и вряд ли сыграет в октябре. С учётом завершения карьеры Хейза и травмы Галимова вопрос качественного усиления становится ещё острее. Оно необходимо.

Есть ещё одна важная деталь. Казань исторически максимально неудобна для «Трактора». В сентябре команды уже встречались здесь, и «Ак Барс» победил 2:1. Причём это была уже 14-я подряд домашняя победа казанцев над челябинцами.

Мне кажется, здесь как раз может получиться матч, в котором обе команды найдут свои отрезки. «Трактор» в последних играх показывает, что его очень тяжело выключить из матча. Даже если начало складывается плохо, а челябинцы продолжают гнуть свою линию, терпят и постепенно находят моменты. Против СКА они вернулись с 1:4, со «Спартаком» сами перевернули игру после 1:2.

Но и «Ак Барс» дома точно не хочется недооценивать. Вчера против «Барыса» казанцы показали, насколько мощно могут провести отдельный отрезок и буквально за несколько минут изменить ход встречи. Да и после 14 домашних побед подряд над «Трактором» уверенности в этой паре у них точно хватает.