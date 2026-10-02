Казахстан — Молдавия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Казахстан — Молдавия.

Ставка: победа Казахстана на 1.86.

«Казахстан первые два тура нового розыгрыша Лиги наций провёл в гостях. Сначала был вояж на Фарерские острова. Там гости быстро пропустили, но ещё до перерыва смогли счёт сравнять, после чего во втором тайме уберегли ничью и отправились в Братиславу. История вновь повторилась, казахстанцы пропустили в первом тайме, но ещё до перерыва смогли отыграться, да ещё и сделали это благодаря единственному моменту за 45 минут. Но во втором тайме словаки имели немало моментов, и один из них привёл к голу хозяев, которые нанесли Казахстану первое поражение в турнире.

Сборная Молдавии также успела съездить в Братиславу. Ещё до перерыва хозяева счёт открыли, а затем ещё и заработали пенальти, который уверенно реализовал Дуда. Второй тайм вышел более равным, но голов мы не увидели — поражение Молдавии 0:2. Дальше на своём поле команда Попеску принимала сборную Фарерских островов. Гости открыли счёт в первом тайме благодаря голу с 11-метровой отметки. После перерыва хозяева владели инициативой и имели несколько неплохих шансов отыграться, но реализовать смогли лишь один из них — ничья 1:1.

В этой группе команда Словакии уверенно лидирует, что вряд ли кого удивляет, а три оставшиеся сборные будут рассчитывать на вторую строчку в матчах против прямых конкурентов. Поэтому особенно в домашних играх очки терять болезненно. Руководствуясь такой логикой, Казахстан на своём поле должен побеждать, да и на бумаге он выглядит посильнее», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».