Россия — Намибия: кто фаворит матча 3 октября, какие прогнозы

3 октября состоится товарищеский матч Россия — Намибия. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.14. Победа Намибии оценивается коэффициентом 50.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.65.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.