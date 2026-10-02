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Россия — Намибия: кто фаворит матча 3 октября, какие прогнозы

Россия — Намибия: кто фаворит матча 3 октября, какие прогнозы
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3 октября состоится товарищеский матч Россия — Намибия. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.14. Победа Намибии оценивается коэффициентом 50.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.65.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.

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