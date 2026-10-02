Бельгия — Турция: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций

2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия — Турция. Игра пройдёт в Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.90. Победа Турции оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.