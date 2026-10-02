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Бельгия — Турция: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций

Бельгия — Турция: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций
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2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия — Турция. Игра пройдёт в Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Турция
1:0 Де Брёйне – 10'     2:0 Де Брёйне – 60'     3:0 Лукаку – 76'    

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.90. Победа Турции оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

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