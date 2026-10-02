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Венгрия — Грузия: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций в Будапеште

Венгрия — Грузия: ставки и коэффициенты на игру Лиги наций в Будапеште
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2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Грузия. Встреча пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнётся в 21:45 мск. После двух туров соперники набрали по одному очку при одинаковой разности мячей — 0:1.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Керкез – 35'    

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа Венгрии оценивается коэффициентом 1.77, ничья предлагается за 3.70, а на успех Грузии можно поставить за 4.02. Вариант Х2 идёт за 1.87, поэтому рынок всё же оставляет грузинам достаточно серьёзные шансы зацепиться за очки в Будапеште.

На голевых рынках линия гораздо осторожнее. Тотал 2.5 мяча располагается практически в районе равных шансов — средний коэффициент на ТМ составляет 1.90, на ТБ 2.5 мяча — 1.91. Вариант «обе забьют — да» можно взять за 1.80, противоположный исход — за 1.86.

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