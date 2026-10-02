Исполнительный директор Первой СРО: механизм самозапрета нужно доработать

Исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов в рамках сессии «Законодательные инициативы – что важно знать сегодня» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился мнением относительно механизма самозапрета.

«Пока стоит понаблюдать. Но, слушая коллег, понимаю, что имеется проблема импульсивного самоограничения. После установки самозапрета человек не знает, куда себя деть. В этом плане имеет смысл доработать механизм.

Вчера я услышал различные предложения, как это можно сделать. И введение двухэтапного самоограничения, и сокращение сроков, и вариативность. Много подходов, имело бы смысл рассмотреть их. Институт сейчас работает, но уже понятно, что такой жёсткий подход не способствует правильному применению самозапрета», — подчеркнул Давыдов.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.