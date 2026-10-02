Олег Давыдов оценил законопроект об отмене НДФЛ для минусовых игроков на ставках

Исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов в рамках сессии «Законодательные инициативы – что важно знать сегодня» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал оценку законопроекту об отмене НДФЛ для минусовых игроков.

«Предлагается ввести налоговый период. НДФЛ будет рассчитываться с положительного результата каждого игрока у конкретного букмекера. По итогам года букмекер должен будет вести учёт нарастающим итогом и удерживать рассчитанную сумму налога при выплате выигрыша.

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Также немного конкретизируется, что считается выплатой выигрыша в рамках этой статьи. В целом указывается, что выплата выигрыша – это всегда деньги. В том числе речь идёт о переводе денежных средств с банковского счёта организатора через ЦУПИС на электронное средство платежа или счёт игрока в ЦУПИС.

Но здесь есть нюанс. Законопроект содержит переходные положения. Предполагается, что он вступит в силу в течение месяца с даты опубликования поправок, при этом его действие будет распространяться на период с 1 января 2023 года, то есть фактически на последние четыре года.

Есть интересное уточнение: организаторы азартных игр, которые исполнят обязанность по уплате начисленного налога до 1 февраля 2027 года, освобождаются от пеней, штрафов и привлечения к налоговой ответственности. Это косвенно подразумевает, что что-то всё-таки придется доплатить.

Если читать эти положения буквально, то после вступления закона в силу прежний порядок расчёта фактически признается неправильным. Каждый букмекер должен будет по каждому игроку за последние четыре года пересчитать НДФЛ: взять сумму внесённых депозитов, сумму выведенных средств и выплаченных выигрышей и определить, есть ли у игрока положительная разница. Если она есть, нужно будет посмотреть, сколько НДФЛ за этого игрока уже было уплачено, вычесть эту сумму, а остаток перечислить в бюджет.

Вероятно, после вступления закона в силу ФНС начнет проводить проверки, чтобы более предметно определить, сколько каждому букмекеру необходимо доплатить в бюджет. Поэтому изменения, с одной стороны, хорошие. Отрасль, как мне сегодня подсказали, добивается такого подхода уже почти девять лет. Но, как оказалось, всё это будет не бесплатно», — отметил Давыдов.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.