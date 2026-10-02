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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
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Исполнительный директор PARI: налоговая нагрузка на бизнес выросла до предела

Исполнительный директор PARI: налоговая нагрузка на бизнес выросла до предела
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Исполнительный директор PARI Евгений Луговский в рамках сессии «Букмекерский рынок: оптимизация бизнеса в новой реальности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о новых реалиях, в которых живут букмекеры.

«Налоговая нагрузка на бизнес выросла до предела. Первое, что уходит под порезку: маркетинг, конечно. А первое, что в маркетинге, к сожалению, охватные, спонсорские проекты. Также многие букмекеры сейчас работают с тем, чтобы оптимизировать косты на платёжные комиссии клиентов», — отметил Луговский.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.

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