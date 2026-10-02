Исполнительный директор PARI: прогнозирую закрытие 1-3 легальных букмекеров в 2027 году

Исполнительный директор PARI Евгений Луговский в рамках сессии «Букмекерский рынок: оптимизация бизнеса в новой реальности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал свой прогноз по развитию букмекерского рынка в России в 2027 году.

«Мы все вместе занимаем меньше половины выручки рынка азартных игр, потому что доля нелегального сектора уже превышает 50%. И ситуация будет только ухудшаться.

Большое количество исключённых игроков не прекращают играть, а переходят в нелегальный сектор. Сделать это очень легко. Кроме того, существует большое количество макроэкономических факторов: высокие ставки по кредитам, доступность денег в экономике, объём денежной массы, уровень инфляции. Вся эта макроэкономическая ситуация оказывает давление и на наш рынок.

В мае этого года показатели за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже демонстрировали снижение на 1,5%. Затем прошёл чемпионат мира, и по итогам первого полугодия рынок примерно сравнялся с показателями предыдущего года.

Но сейчас тренд снова нисходящий. В этом году рынок уже не закроется в плюсе. Скорее всего, снижение составит несколько процентов. Следующий год не будет спортивным: не будет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы. Соответственно, не будет и крупных турниров в июне-июле, которые могли бы поддержать рынок.

Думаю, в следующем году рынок покажет минус 10-15% по отношению к этому году. Более того, я лично прогнозирую закрытие от одного до трёх букмекеров российского легального сектора», — заявил Луговский.

Он также добавил, что рынок вернётся к росту на горизонте 3-4 лет. «Будет расти неплохими темпами: 20-40% год к году. Во многом благодаря тому, что российские клубы и сборные вернутся на международную арену», — подчеркнул эксперт.

IV Российский форум спорта и организаторов азартных игр «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит 1-2 октября в Москве. «Чемпионат» выступает информационным партнёром мероприятия.