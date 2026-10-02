«Лига Ставок»: букмекеры не бедные, но всё должно быть разумно

Заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Александр Егоров в рамках сессии «Букмекерский рынок: оптимизация бизнеса в новой реальности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился мнением относительно развития российского букмекерского рынка.

«Мы все понимаем, что государству нужны деньги. У нас эти средства есть, букмекеры не бедные, налоги платим и спонсируем спорт, но всё должно быть разумно. Если где-то зажимается, то где-то должно быть откручено.

Спонсорские проекты обходятся нам примерно на 25% дороже, поскольку фактические расходы превышают сумму, на которую законодательство позволяет уменьшить налогооблагаемую базу. Было бы целесообразно снять это ограничение», – подчеркнул Егоров.