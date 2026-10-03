Россия — Намибия: коэффициенты на матч в Екатеринбурге

3 октября сборная России проведёт второй матч нынешнего осеннего сбора. Команда Валерия Карпина сыграет с Намибией на «Екатеринбург Арене», начало встречи — в 18:00 мск.

Россияне подходят к игре после победы над Ираном со счётом 2:0, оба мяча забил Александр Головин.

Средняя линия по основным букмекерам оставляет сопернику россиян минимум шансов. Победа сборной России оценивается коэффициентом 1.11, ничья — в 7.88, а победа Намибии — в 39.0.

От встречи аналитики ждут множество голов: средний коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составляет 1.42, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.73. Победу России с форой (-2.5) можно взять примерно за 1.85.