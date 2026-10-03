15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Намибия: коэффициенты на матч в Екатеринбурге

Россия — Намибия: коэффициенты на матч в Екатеринбурге
Комментарии

3 октября сборная России проведёт второй матч нынешнего осеннего сбора. Команда Валерия Карпина сыграет с Намибией на «Екатеринбург Арене», начало встречи — в 18:00 мск.

Материалы по теме
Второй матч сборной: Россия — Намибия. Лёгкая мишень для Карпина
Второй матч сборной: Россия — Намибия. Лёгкая мишень для Карпина

Россияне подходят к игре после победы над Ираном со счётом 2:0, оба мяча забил Александр Головин.

Средняя линия по основным букмекерам оставляет сопернику россиян минимум шансов. Победа сборной России оценивается коэффициентом 1.11, ничья — в 7.88, а победа Намибии — в 39.0.

От встречи аналитики ждут множество голов: средний коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составляет 1.42, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.73. Победу России с форой (-2.5) можно взять примерно за 1.85.

Материалы по теме
Главный герой матча Россия — Намибия: Соболев дождётся своего шанса
Главный герой матча Россия — Намибия: Соболев дождётся своего шанса
Комментарии