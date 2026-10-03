Названы шансы сборной Хорватии победить Англию

3 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Риека» в Риеке. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 3.55. Победа Англии оценивается коэффициентом 2.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.