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Россия — Намибия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч 3 октября

Россия — Намибия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч 3 октября
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Намибия.

Ставка: обе забьют в одном из таймов за 3.70.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

«Сборная России должна выиграть. Намибия, естественно, ниже классом. Однако, скорее всего, выйдут вторые номера нашей сборной, взаимопонимание будет хуже. При этом Намибия — кот в мешке для всех нас.

Думаю, наши выиграют, но при этом пропустят. Поэтому мне очень нравится вариант, что в одном из таймов обе команды забьют. Взаимопонимание между полузащитниками и защитниками не будет на самом высоком уровне.

Второй прогноз — четыре-пять мячей в матче между двумя сборными. Эти два варианта мне очень нравятся», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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