Россия — Намибия: прогноз Владислава Радимова на товарищеский матч 3 октября

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Намибия.

Ставка: обе забьют в одном из таймов за 3.70.

«Сборная России должна выиграть. Намибия, естественно, ниже классом. Однако, скорее всего, выйдут вторые номера нашей сборной, взаимопонимание будет хуже. При этом Намибия — кот в мешке для всех нас.

Думаю, наши выиграют, но при этом пропустят. Поэтому мне очень нравится вариант, что в одном из таймов обе команды забьют. Взаимопонимание между полузащитниками и защитниками не будет на самом высоком уровне.

Второй прогноз — четыре-пять мячей в матче между двумя сборными. Эти два варианта мне очень нравятся», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».