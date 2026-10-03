Россия — Намибия: прогноз Павла Яковлева на товарищескую игру в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Россия — Намибия.

Ставка: тотал больше 2 ударов в створ от Намибии за 1.81.

«Хочется отметить качественный первый тайм сборной России в матче с Ираном. Команда показала хороший уровень игры, особенно выделялись Головин и Батраков. В целом тактически сборная выглядела очень здорово: был и прессинг, и контрпрессинг при потере мяча. Большое количество игроков вступало в отбор, возвращало мяч и начинало атаки, которые позволили даже забить голы. Единственный минус — допускались контратаки. Но при высоком прессинге, когда игроки бросают свои зоны и бегут накрывать соперника, свободные зоны неизбежно появляются. Сборной России повезло, что сборная Ирана не смогла воспользоваться этими ошибками. Тем не менее первый тайм был качественным.

Что касается сборной Намибии, то команда, говорят, прилетит в оптимальном составе. В рейтинге ФИФА она занимает 121-е место и находится в соревновательном режиме. У нее был Кубок африканских наций, в котором команда первую игру выиграла 1:0, вторую проиграла 0:1 и с тремя очками идёт на третьем месте в своей группе. Стоит отметить и тяжёлую логистику: африканские сборные проделали очень приличный путь до Екатеринбурга. Климатические условия тоже, наверное, не совсем привычные для африканских команд. Тем не менее у них будет желание и заряженность показать себя, а кто-то, возможно, захочет продемонстрировать индивидуальные качества, чтобы на него обратила внимание какая-то команда РПЛ и предложила контракт. Поэтому нет сомнений, что они будут мотивированы, тем более в оптимальном составе. Африканская сборная в целом всегда физически сильная, подготовленная и неуступчивая в единоборствах.

Прогноз — индивидуальный тотал больше 2 ударов в створ от сборной Намибии за коэффициент 1.81. Если посмотреть последние четыре или пять матчей, этот тотал пробивается. По крайней мере в расход, но я не сомневаюсь, что игроки сборной Намибии будут нацелены на ворота и будут выбегать вперёд. Физически сильные африканские сборные, поэтому будет пространство и будут моменты для удара по воротам. Я не сомневаюсь: участник Кубка африканских наций должен наносить два удара в створ практически в любом матче, даже играя на выезде. Плюс мотивация есть у каждого игрока сборной Намибии», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».