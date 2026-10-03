Россия — Намибия: ставка Михаила Моссаковского на контрольный матч

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Россия — Намибия.

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Для меня пока загадка, каким именно составом выйдет Намибия. Но каким бы он ни был, это 121-я команда мирового рейтинга. Понятно, что сборная России должна играть с явным преимуществом. Да, у нас наверняка будет ротация, причём частично вынужденная. Головин уже закончил этот сбор и отправился обратно в клуб из-за проблем с голеностопом. Но вне зависимости от сочетаний преимущество России должно быть заметным, в том числе на флангах.

Если, например, на одном из флангов появится Садулаев, а впереди получит больше свободы Алексей Миранчук, это вполне может сделать игру ещё более активной именно через бровки. Садулаев постоянно идёт в обводку, смещается с фланга и доставляет мяч в штрафную. В целом думаю, что Россия будет много нагнетать: будут и передачи с бровок, и смещения в центр под удар, и большое количество атак около чужой штрафной. Всё это должно приводить в том числе к угловым.

Вообще в матчах сборной России в этом году угловых регулярно много. С Мали команды подали 13 на двоих, с Египтом — 11, с Буркина-Фасо — 11, с Тринидадом и Тобаго — 12. Даже в последней встрече с Ираном набралось 10. То есть тенденция достаточно понятная: Россия много атакует позиционно, активно использует фланги и регулярно доходит до углового флажка. И у Намибии похожая история с общими тоталами. В этом году только в одном матче с Коморскими островами команды остановились на девяти угловых. С Казахстаном было 11, с Конго — 16, в последней встрече с Коморами — 11.

Причём соперники Намибии сами подают много: Казахстан заработал восемь угловых, Конго — семь, Коморы — восемь. Думаю, Россия тоже должна добираться как минимум до семи угловых, а при постоянном давлении может набрать и больше. Поэтому здесь предлагаю отталкиваться именно от общего тотала и брать классический «верх» по угловым, то есть ставлю на тотал корнеров больше 9.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».