Испания — Чехия: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги наций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Испания — Чехия.

Ставка: ТМ 22.5 удара Испании за 1.79.

«Для Чехии это первая выездная игра в нынешней Лиге наций. До этого команда провела два домашних матча и оба проиграла (Англии — 0:2, причём большую часть встречи чехи играли в меньшинстве, и Хорватии — 1:2). Испания, наоборот, стартовала с двух побед. Сначала испанцы обыграли Англию 3:2 на «Уэмбли», а затем дома крупно победили Хорватию 4:1. Теперь Испания сыграет в Овьедо против чехов, понятно, будет явным фаворитом.

Но обратите внимание на матч с Хорватией. Испания там полностью контролировала игру, доминировала и крупно победила, однако нанесла всего 16 ударов. Да, уровень сопротивления Чехии ниже, но при этом даже при большом игровом преимуществе испанцы обычно не забрасывают соперника ударами. Чаще всего команда старается довести свои атаки до действительно хороших моментов и только после этого бить. Конечно, бывают исключения, но глобально стиль Испании именно такой. Испания провела в этом году 14 матчей, отметку в 22.5 удара пробивала крайне редко. Причём два таких случая пришлись на игры, которые закончились со счётом 0:0.

С Кабо-Верде на чемпионате мира испанцы долго пытались затолкать мяч всеми возможными способами и в итоге нанесли огромное количество ударов. Похожая история была в контрольной встрече с Египтом, где соперник ещё и остался в меньшинстве в концовке, а Испания до самого конца пыталась вырвать победу. Ещё один такой матч был с Австрией, где испанцы нанесли 23 удара и превысили нынешнюю планку всего на один. При этом по воротам Чехии в этом году 23 раза не бил вообще никто. Ближе всех подошла Англия в последней встрече (22 удара), хотя чехи уже с 23-й минуты играли в меньшинстве. Понятно, что из-за удаления они опустились глубже, стали компактно обороняться и тем самым позволяли англичанам чаще завершать атаки ударами.

Испания тоже наверняка будет много владеть мячом и проводить большую часть матча на чужой половине, но сама по себе такая картина ещё не означает огромного количества ударов. Испанцы регулярно выигрывают, в том числе крупно, при вполне умеренных цифрах по этому показателю. Поэтому здесь предлагаю брать индивидуальный тотал Испании меньше 22.5 удара», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».