Испания — Чехия: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций в Овьедо

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Испания — Чехия.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 1.75.

«Чехия в последнее время выглядит очень блекло: провалилась на чемпионате мира, набрала всего одно очко в не самой сложной группе и показала там поистине ужасающий футбол. Неудивительно, что после мундиаля команда поменяла главного тренера и выбрала испанского наставника Санти Дению, который долгое время работал в штабе Луиса де ла Фуэнте в сборных Испании — молодёжной и юношеской.

У сборной Чехии посредственное состояние последних лет и последних месяцев во многом объясняется большим количеством травмированных футболистов. Соучек сейчас тоже не поехал в сборную, это ключевой игрок. Ещё десяток травмированных футболистов сборной Чехии, всех и не перечислить: Зима, Провод и так далее. Но самое главное — Патрик Шик закончил карьеру в сборной, а это многолетний лидер и лучший нападающий сборной Чехии последних лет. Без Соучека и без Шика сборная Чехии выглядит малоперспективно.

Вряд ли Чехия здесь вообще наберёт очки. Если наберёт, то, наверное, максимум одно. Пока у Чехии ноль очков, а у Испании ноль потерянных очков, две победы и очень яркая игра. В каждом матче сборной Испании после чемпионата мира забивалось по пять голов, и Испания всегда выигрывает. Сначала была победа 3:2 на «Уэмбли», потом была победа 4:1 над сильной сборной Хорватии.

Испания стала сильнее после чемпионата мира, потому что потерь почти нет. Да, играет четвёртый вариант на позиции правого латераля — Пубиль. Но он забил гол и очень здорово провёл прошлую игру против хорватов. Поэтому даже с четвёртым правым латералем сборная Испании в порядке. Ямаль набрал форму, которой ему не хватало на чемпионате мира. Баэна на левом фланге играет тоже великолепно и проводит лучший год своей футбольной жизни. Тем не менее обидно, что Нико Уильямс не будет играть против Чехии. Это немного сокращает вариативность игры Испании в атаке, немного снижает атакующий потенциал. Но я думаю, что всё равно счёт должен быть крупным.

Поэтому я поставлю на сборную Испании с форой (-2.5), коэффициент больше, чем 1.70. Думаю, что разгром здесь напрашивается. И, наверное, можно поставить на то, что Испания выиграет каждый из таймов. В любом случае ротация, конечно, будет, но разница в уровне между футболистами сборной Испании и Чехии без её лидеров последних лет настолько огромная, что Чехию, наверное, ждёт разгром», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».