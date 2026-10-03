Беларусь — Сан-Марино: ставка Семёна Зигаева на игру Лиги наций 3 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Беларусь — Сан-Марино.

Ставка: победа Беларуси и ТБ 8.5 углового за 2.03.

«Сборная Беларуси первые два тура нового розыгрыша Лиги наций провела в гостях. Для начала был вояж в Тирану к Албании. Там гости пропустили с пенальти, а ещё до перерыва хозяева удвоили преимущество и игра по сути закончилась — 0:2 и первое поражение после назначения Гончаренко в начале 2026 года. Дальше белорусы отправились в Хельсинки к сборной Финляндии. Финны перед этим разнесли 7:0 Сан-Марино и считались фаворитами, но Беларусь терпела, за весь первый тайм не нанеся ни одного удара. Во второй половине гости выправили ситуацию, но гол Селявы отменили после вмешательства VAR. Поэтому случилась ничья 0:0, и белорусы добыли первое очко в этом розыгрыше Лиги наций.

Сборная Сан-Марино начала с домашнего матча против Финляндии и получила семь безответных мячей — самый крупный разгром хозяев за весь год. Похьянпало оформил хет-трик и стал первым, кто забил три в этом розыгрыше Лиги наций. Дальше на своём поле в Серравалле Финляндия принимала Албанию. Гости открыли счёт еще в первом тайме, забили второй минут через пять и в начале второй половины довели счёт до 3:0. У Сан-Марино в итоге сейчас ноль очков в таблице и мячи 0:10 после двух туров, без особых шансов ни в одном из матчей хотя бы на гол.

В этой группе Албания и Финляндия уверенно лидируют с четырьмя очками, а Беларусь пока отстаёт. Теперь белорусы играют в Будапеште, потому что на своём поле им УЕФА не позволяет играть. Сан-Марино — главный поставщик очков в этом квартете, и осечка в матче с ними недопустима. Ещё в матчах этой группы в среднем подают восемь угловых за матч, поэтому к успеху команды Гончаренко прибавим стандарты, а именно что на двоих команды подадут минимум девять угловых», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».