Хорватия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций в Риеке

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Хорватия — Англия.

Ставка: победа Англии за 1.83.

«Хорваты последний матч крупно проиграли Испании, а англичане после поражения от испанцев уже обыграли Чехию. То, что я видел у Англии в последних матчах, мне понравилось: очень мобильная и быстрая команда, много движения, хороший темп. В последние годы сборная Англии вообще сильно прибавила, стала более зрелой и при этом сохранила скорость.

Хорватия же всё равно остаётся мастеровитой и крепкой сборной, но, мне кажется, ей уже немного не хватает свежести и скорости. Есть опытные футболисты, которые могут решить эпизод, но Англия сейчас выглядит сильнее именно как команда. Там больше движения и скорости, лучше работает вся группа атаки и футболисты постоянно предлагают себя.

При этом легко англичанам точно не будет. Хорватия умеет играть комбинационно, терпеть, цепляться за мяч и использовать опыт. Но для меня Англия сейчас выглядит быстрее и целостнее. Плюс у них есть Кейн — человек-гол, который может решить момент даже тогда, когда игра складывается тяжело. Поэтому я не думаю, что Англия будет играть на ничью.

Для меня англичане сейчас посильнее. Хорватия даст бой, матч будет тяжёлый, но по скорости, движению и качеству командной игры Англия выглядит предпочтительнее. Думаю, англичане будут играть на победу и должны добиваться своего результата», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».