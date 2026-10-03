ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» М.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.85.

«Для меня здесь есть очевидный фаворит, это ЦСКА. Армейцы выиграли уже семь матчей подряд, причём за это время успели пройти через совершенно разные испытания. Была непростая выездная серия, затем фееричные 6:5 со СКА в Москве, после чего команда снова отправилась в дорогу и очень уверенно разобралась с минским «Динамо» — 4:1.

И мне особенно нравится, насколько спокойно сейчас ЦСКА может играть по ситуации. Со СКА понадобилась перестрелка — выиграли перестрелку. В Минске уже был совсем другой хоккей: армейцы забрали преимущество, а дальше терпели, ловили соперника на ошибках и практически не позволили ему вернуться в игру. Лидеры забивают, помогают разные звенья, подключаются защитники. Сейчас у команды Игоря Никитина действительно многое работает.

У московского «Динамо» всё наоборот. Четыре поражения в пяти последних матчах, причём три последние игры получились практически под копирку — 1:3 от «Салавата», 1:2 от «Трактора» и 1:3 от «Торпедо». И самое неприятное для «Динамо», что нельзя сказать, будто команда совсем ничего не создаёт. Бело-голубые много владеют шайбой, бросают и временами запирают соперника в зоне, но всё заканчивается одним и тем же. Качество завершения очень низкое, лидеры пока не дают необходимого результата, а за отдельные ошибки в своей зоне соперники регулярно наказывают.

Если «Динамо» сейчас настолько тяжело даются матчи с другими соперниками, то ЦСКА на этом отрезке выглядит для команды Тамбиева едва ли не самым неприятным вариантом. Поэтому победу армейцев здесь беру практически без сомнений. Но простого П1 мне мало.

При этом не исключаю, что именно в дерби «Динамо» наконец немного прорвёт в атаке. Свои моменты команда создаёт практически постоянно и вечно заканчивать матч с одной шайбой тоже невозможно. Если бело-голубые найдут хотя бы два гола, это даже поможет нашему прогнозу. ЦСКА сейчас достаточно хорош впереди, чтобы отвечать. Поэтому снова соединяю победу армейцев с результативным матчем. Нам нужны минимум пять шайб и победа хозяев в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».