«Динамо» Мн — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 3 октября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Мн — «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.08.

«Минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина располагается на девятом месте на Западе с 10 очками после 10 встреч. «Зубры» крайне нестабильны: в последнем матче они уступили ЦСКА (1:4), хотя до этого дома обыграли «Ладу» (5:4), едва не упустив преимущество при счёте 5:0. Кадровая ситуация остаётся сложной: в лазарете лучший снайпер Николя Обе-Кюбель, защитник Николя Мелош и форвард Алекс Лимож. Кроме того, из-за травм и болезней периодически выпадают Сэм Энас и Илья Усов. Атака минчан держится на Крисе Тирни (12 очков) и Тае Смите (10 очков), которые входят в топ-10 бомбардиров лиги.

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова возглавляет Западную конференцию с 18 очками после 11 игр. Ярославцы выиграли три из четырёх последних матчей, причём в этих встречах стабильно команды забрасывали больше четырёх шайб. Однако кадровые потери дают о себе знать: в списке травмированных находятся форварды Денис Алексеев и Данил Романцев, а Максим Берёзкин не играет с 8 сентября. Артур Каюмов лишь недавно вернулся в состав после травмы, проведя первый матч сезона с «Сибирью» (3:1).

«Динамо» выиграло шесть последних домашних встреч у «Локомотива», а в шести очных матчах из восьми последних команды не пробивали отметку в пять заброшенных шайб на двоих. В прошлом сезоне минчане дважды обыграли ярославцев дома (3:2 Б и 4:2). «Локомотив» традиционно тяжело играет в Минске, и даже в статусе лидера чемпионата и действующего обладателя Кубка Гагарина ярославцам не стоит ждать лёгкой прогулки.

Учитывая проблемы «Динамо» в атаке, кадровый дефицит хозяев, дисциплинированный и прагматичный стиль «Локомотива», а также устойчивую тенденцию «низовых» матчей в этом противостоянии, логично предположить, что игра получится вязкой и малорезультативной. Думаю, мы увидим здесь максимум четыре заброшенные шайбы на обе команды», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».