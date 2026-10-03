Россия — Намибия: ставки и прогнозы на товарищеский матч в Екатеринбурге

3 октября сборная России проведёт второй матч нынешнего осеннего сбора. Команда Валерия Карпина сыграет с Намибией на «Екатеринбург Арене», начало встречи — в 18:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в фаворите. Средний коэффициент на победу сборной России составляет 1.11, ничья оценивается примерно в 8.10, а победа Намибии — в 36.80. Даже с учётом товарищеского статуса встречи разница в линии огромная.

При этом аналитики ждут голевой сценарий. На тотал больше 3.5 мяча дают в среднем 2.01, вариант «обе забьют — да» располагается примерно в районе 2.70. Победа России с форой (-2.5) оценивается в среднем коэффициентом 1.91.