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Букмекеры оценили шансы сборной Португалии победить Норвегию без Роналду

Букмекеры оценили шансы сборной Португалии победить Норвегию без Роналду
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4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Португалия — Норвегия. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.68. Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

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