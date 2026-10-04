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Названы шансы сборной Германии победить Грецию в Салониках

Названы шансы сборной Германии победить Грецию в Салониках
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4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Германия. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 4.05. Победа Германии оценивается коэффициентом 1.87. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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