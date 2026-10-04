15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — «Амур»: прогноз на матч 4 октября

«Автомобилист» — «Амур»: прогноз на матч 4 октября
Комментарии

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Автомобилист» победит с форой (-1) за 1.82.

Материалы по теме
Греция — Германия. Прогноз: Юрген Клопп мстит
Греция — Германия. Прогноз: Юрген Клопп мстит

У этой пары необычный календарь: «Автомобилист» и «Амур» играют в Екатеринбурге дважды за три дня — 2 и 4 октября, поэтому ко второму матчу тренеры уже отлично будут понимать сильные и слабые стороны соперника. Важнее то, с каким фундаментом команды подошли к мини-серии: екатеринбуржцы 30 сентября дома уверенно обыграли «Ладу» 3:1, а «Амур» 29-го закончил домашний отрезок победой 1:0 над одним из лидеров Востока «Нефтехимиком».

У хабаровчан после этого ещё длинный перелёт с Дальнего Востока, хотя к воскресенью его влияние уже частично сгладилось первой встречей серии. Простая П1 стоит слишком мало, зато фора в одну шайбу оставляет возврат при минимальной победе хозяев. Выбираем победу «Автомобилиста» с форой (−1) за 1.82.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге наций Португалия — Норвегия: слишком много шума вокруг Роналду
Матч дня в Лиге наций Португалия — Норвегия: слишком много шума вокруг Роналду
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android