«Автомобилист» — «Амур»: прогноз на матч 4 октября

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Автомобилист» победит с форой (-1) за 1.82.

У этой пары необычный календарь: «Автомобилист» и «Амур» играют в Екатеринбурге дважды за три дня — 2 и 4 октября, поэтому ко второму матчу тренеры уже отлично будут понимать сильные и слабые стороны соперника. Важнее то, с каким фундаментом команды подошли к мини-серии: екатеринбуржцы 30 сентября дома уверенно обыграли «Ладу» 3:1, а «Амур» 29-го закончил домашний отрезок победой 1:0 над одним из лидеров Востока «Нефтехимиком».

У хабаровчан после этого ещё длинный перелёт с Дальнего Востока, хотя к воскресенью его влияние уже частично сгладилось первой встречей серии. Простая П1 стоит слишком мало, зато фора в одну шайбу оставляет возврат при минимальной победе хозяев. Выбираем победу «Автомобилиста» с форой (−1) за 1.82.