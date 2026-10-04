Нидерланды — Сербия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Нидерланды — Сербия.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 1.51.

«Здесь, по-моему, всё предельно ясно. Сборная Нидерландов, конечно — фаворит. Сербия — вроде бы хорошая и сильная команда, футболисты есть, уровень есть, но у неё постоянно одно и то же: вроде бы всё нормально и можно ждать результат, а потом бах — и опять поражение, опять какие-то проблемы.

В этом плане Сербия в какой-то степени напоминает Россию. Часто кажется, что сейчас команда соберётся, покажет свой уровень и зацепится за результат, а потом обязательно что-то происходит. То одним проиграют, то вторым, то где-то еле-еле вытаскивают матч. Поэтому доверия к ним всё равно не хватает.

Нидерланды, наоборот, в последней игре показали характер. В Греции проигрывали 0:2, но сумели сравнять. И я бы не сказал, что это было какое-то чудо: во втором тайме они просто добавили, начали давить и гонять греков, которые сами по себе являются хорошей сборной, в итоге спасли матч.

Поэтому здесь для меня всё достаточно понятно. Нидерланды дома, команда сильнее, качество выше, впереди есть футболисты, которые могут решить эпизод. Сербия будет бороться, но по тому, как она сейчас выглядит, мне трудно в неё поверить. Думаю, Нидерланды выиграют минимум с разницей в два мяча, где-то со счётом 2:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».