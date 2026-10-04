«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Амур».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.75.

«Автомобилист» под руководством Алексея Кудашова набрал 10 очков после 11 игр и занимает шестое место на Востоке. В одном из последних матчей уральцы дома обыграли «Ладу» (3:1), и эта победа стала уже седьмой в восьми последних встречах. Затем был обыгран и «Амур» в первом матче между коллективами. Кадровая ситуация остаётся неидеальной: защитник Дмитрий Юдин продолжает восстановление после травмы и работает по индивидуальной программе, а вратарь Евгений Аликин пропустил часть выездной серии по медицинским причинам. Однако глубина состава позволяет Кудашову находить внутренние резервы, домашняя арена традиционно является для «Автомобилиста» надёжным подспорьем.

«Амур» под руководством Александра Андриевского набрал девять очков и поднялся на шестое место на Востоке после сухой победы над «Нефтехимиком» (1:0). Однако кадровая ситуация у хабаровчан остаётся критической: из-за травм матчи пропускают Данила Галенюк, Семён Демидов, Егор Рыков и Иван Чехович, который получил повреждение спины ещё на предсезонной подготовке и выбыл на неопределённый срок. Под вопросом остаётся участие Александра Дергачёва. Без ключевых форвардов атака «Амура» держится на Кирилле Пилипенко, но с организованной обороной «Автомобилиста» этого может не хватить.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в январе 2026 года «Амур» выиграл в Хабаровске (5:2), но в Екатеринбурге «Автомобилист» был сильнее (4:2). В сезоне 2024/2025 уральцы дважды разгромили хабаровчан дома (5:3 и 5:4), а в октябре 2025 года победили с сухим счётом (3:0). «Амур» традиционно тяжело играет на выезде против «Автомобилиста».

Нынешняя кадровая ситуация вряд ли позволит гостям навязать борьбу в Екатеринбурге. Учитывая серию «Автомобилиста», кадровые проблемы «Амура» и историческую статистику очных встреч на домашнем льду, логично предположить, что хозяева выглядят фаворитами предстоящего противостояния и добьются победы в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».