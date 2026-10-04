«Спартак» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Спартак» — «Барыс».

Ставка: победа «Спартака» за 1.79.

«Здесь хочу рискнуть и поверить в реакцию «Спартака». Красно-белые проиграли уже пять матчей подряд. Причём начиналось всё достаточно терпимо — 1:3 от «Салавата» и 1:2 в овертайме от «Авангарда». Но дальше были 2:4 от «Автомобилиста», 2:4 от «Трактора» и теперь 0:2 от «Металлурга». И последняя игра мне кажется особенно показательной.

Нельзя сказать, что «Спартак» вообще ничего не создавал. Команда получила четыре большинства подряд, начинала второй период даже в формате «пять на три», но так и не забила. После игры Алексей Жамнов был максимально жёстким и отдельно прошёлся по реализации, большинству и нападающим. Мне кажется, после пяти поражений подряд команда уже должна выйти на следующий матч с совершенно другим уровнем злости. Тем более соперник подходит для того, чтобы наконец эту серию закончить.

Хотя «Барыс» недооценивать точно нельзя. Астанчане только что провели сумасшедший матч с «Нефтехимиком». Уступали в концовке, сравняли счёт на последней минуте, а затем вырвали победу в овертайме — 5:4. Но именно здесь у меня возникает обратная мысль. Такая победа даёт огромное количество эмоций, но одновременно может эмоционально вытряхнуть команду. Особенно на выезде, когда практически сразу нужно готовиться к следующему матчу.

Для «Спартака» дальше отступать уже практически некуда. Пять поражений подряд, ноль голов в последнем матче и очень жёсткие слова главного тренера. Причём моменты у команды есть. Вопрос исключительно в том, когда наконец прорвёт реализацию.

И вот дома с «Барысом» хочу рискнуть и поставить именно на этот сценарий. Возьму простую победу «Спартака» в основное время. Если красно-белые действительно дадут ту реакцию, которую я от них жду, можно будет рассчитывать не на мучительные 2:1, а на нормальную победу с запасом», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».