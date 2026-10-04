Уэльс — Дания: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги наций 4 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Уэльс — Дания.

Ставка: Дания не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.

«Это уже вторая встреча этих команд за нынешнюю паузу на матчи сборных. Первый матч прошёл в Дании и завершился победой хозяев 2:0, теперь команды сыграют в Уэльсе. При этом кадровых сложностей хватает и у тех, и у других. У датчан точно выбыл Доргу, повреждение получил Дамсгард, хотя по нему пока остаётся вопрос относительно участия в матче. У Уэльса тоже достаточно серьёзный список отсутствующих. Поэтому составы в любом случае будут отличаться от оптимальных.

Отдельно здесь можно присмотреться к офсайдам. Уэльс при Беллами достаточно часто играет через «верх» по этому показателю, причём в офсайд регулярно попадают именно соперники валлийцев. Даже в первой игре с Данией было восемь положений вне игры на двоих — пять у датчан и три у Уэльса. С другой стороны, сама Дания на длинной дистанции не относится к самым верховым командам по офсайдам, поэтому основным вариантом я бы эту ставку всё-таки не делал.

Если говорить о результате, несмотря на не самый удачный старт, датчане для меня всё равно остаются фаворитами. В трёх турах у них два поражения — от Норвегии и Португалии — и победа как раз над Уэльсом. При этом в первом очном матче преимущество Дании было достаточно серьёзным. Думаю, что и на выезде датчане будут иметь преимущество в классе. У Уэльса пока одна победа в этой Лиге наций (над Норвегией), и там очень многое изменило удаление соперника в самом начале второго тайма. До красной карточки счёт был 1:1, а практически сразу после неё валлийцы забили победный мяч.

Поэтому здесь я бы отталкивался от того, что Дания как минимум не проиграет, но сам по себе этот вариант слишком осторожный. Его можно объединить с небольшим тоталом. Дания в 2026 году провела семь матчей, и только один из них закончился без двух забитых мячей. У Уэльса ровно такая же история: только в игре с Португалией команды не добрались до тотала больше 1.5, причём тогда Роналду забил второй мяч, но гол отменили. Поэтому комбинация Дания не проиграет и тотал больше 1.5 выглядит для меня достаточно уверенным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».