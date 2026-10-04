Греция — Германия: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Греция — Германия.

Ставка: победа Германии за 2.07.

«Сборная Греции первые три тура нового розыгрыша Лиги наций провела практически идеально, ни разу не проиграв. Для начала был вояж в Белград к команде Сербии. Там хозяева быстро открыли счёт, а гости до перерыва имели много моментов, но забить не смогли. Во втором тайме доминация продолжилась, и сначала Циолис, а затем Дувикас принесли грекам волевую победу. В 3-м туре, уже дома в Салониках, Греция к перерыву вела 2:0 против Нидерландов, но во втором тайме голландцы стали доминировать, почти ничего не позволяя грекам. Гости забили второй мяч за минуту до конца основного времени, итог — 2:2.

Сборная Германии с новым главным тренером Юргеном Клоппом начала в Амстердаме, где у хозяев был тоже новый рулевой — Хави. В первом тайме немцы забили, а голландцы отыгрались после перерыва, ещё был отмененный гол Ван Дейка — ничья 1:1. В 3-м туре в Мюнхене сборная Германии принимала Сербию и наконец-то выглядела как мощнейшая Бундестим. 32:1 — такая статистика ударов в этом матче и, естественно, в пользу хозяев. Забивать немцы могли и три, и четыре, и пять, но на деле ограничились только двумя голами. В первом тайме отличился Бишоф, а после перерыва Вирц — первая победа Германии.

Наверное, внимательные читатели заметили, что в двух абзацах нет ничего про матч 2-го тура, который прошёл в Аугсбурге. Германия владела инициативой, но единственный гол Курбелиса принес Греции победу, которая стала первой в истории для этого противостояния. Удивительно, но позади уже половина группового этапа Лиги наций, а в этом квартете греки лидируют, при этом немцы лишь на третьей строчке. Матч в Салониках это может изменить. Более того, для команды Юргена Клоппа отсутствие победы в этой встрече может стоить даже путёвки в плей-офф. Поэтому жду, что немцы смогут заработать здесь три очка в свою копилку», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».