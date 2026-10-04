Португалия — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций в Порту

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Португалия — Норвегия.

Ставка: победа Португалии и её тотал больше 1.5 за 1.82.

«Португальцы обыграли Данию 4:2, и я смотрел эту игру. Датчане что-то пытались противопоставить, дважды сравнивали счёт, но Португалия как-то спокойно играла: чуть прибавила — сразу забила, пропустила — снова включилась и опять забила. Причём совсем недавно португальцы уже обыграли Норвегию на выезде 2:1, а сейчас будут играть дома. Поэтому здесь, мне кажется, им должно быть ещё полегче.

Португалия есть Португалия. Там собраны футболисты мирового уровня, и даже вся эта история вокруг Роналду, судя по игре с Данией, команде не помешала. Может быть, они не всегда играют ярко, но свои моменты забивают и на результат действовать умеют. Дома португальцы будут играть в свой футбол: контролировать мяч, атаковать и спокойно создавать свои моменты.

Норвегия — крепкая сборная, особенно хорошо выглядит группа атаки. Есть футболисты, которые много забивают, поэтому свой момент норвежцы тоже могут найти. Тем более Португалия пропускает и совсем без шансов гости точно не останутся. Но последний матч Норвегия проиграла Уэльсу, пусть и играла почти весь второй тайм в меньшинстве. Это ещё раз показывает, что стабильности у команды пока не хватает.

Даже если Норвегия забьёт, Португалия способна ответить 2-3 мячами. В матче с Данией было хорошо видно: когда нужно, португальцы просто прибавляют и сразу создают проблемы сопернику. Поэтому дома, на мой взгляд, серьёзных проблем у них быть не должно. Думаю, Португалия уверенно добьётся победы и забьёт Норвегии минимум 2-3 мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».