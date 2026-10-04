Нидерланды — Сербия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций 4 октября

4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Нидерланды — Сербия. Игра пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.34. Победа Сербии оценивается коэффициентом 9.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.