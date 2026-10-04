Греция — Германия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций в Салониках

4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Германия. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 6.25. Победа Германии оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.