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Греция — Германия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций в Салониках

Греция — Германия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций в Салониках
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4 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Германия. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 4-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 0
Германия

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 6.25. Победа Германии оценивается коэффициентом 1.58. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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