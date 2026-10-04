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Россия — Нигерия: где и когда пройдёт товарищеский матч, какие прогнозы

Россия — Нигерия: где и когда пройдёт товарищеский матч, какие прогнозы
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6 октября состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 3
Нигерия
0:1 Ихеаначо – 10'     1:1 Садулаев – 30'     2:1 Кисляк – 45+2'     3:1 Миранчук – 54'     3:2 Эдокполор – 78'     3:3 Адамс – 90+4'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.85. Победа Нигерии оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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