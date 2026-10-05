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ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч 5 октября

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч 5 октября
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5 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа ЦСКА оценивается в 1.88. Ничья и овертайм идут за 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.57, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.36. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Если ЦСКА победит с разницей в две и более шайбы, зайдёт коэффициент 2.50.

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