15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Бельгия: букмекеры оценили шансы команды Зидана

Франция — Бельгия: букмекеры оценили шансы команды Зидана
Комментарии

5 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге наций Франция — Бельгия: Зидан без тормозов
Матч дня в Лиге наций Франция — Бельгия: Зидан без тормозов

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Материалы по теме
Италия — Турция. Прогноз: Манчини под ударом
Италия — Турция. Прогноз: Манчини под ударом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android