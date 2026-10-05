Франция — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 2.39.

«Тяжёлый, конечно, матч для французов. Последнюю игру они сыграли вничью с Италией, а Бельгия уверенно обыграла Турцию 3:0. До этого бельгийцы ещё и победили Италию на выезде, поэтому сейчас команда выглядит хорошо. Но Франция есть Франция, тем более она играет дома. Атакующий потенциал этой сборной настолько мощный, что бельгийцам будет очень тяжело.

Да, Мбаппе не сыграет, но у Франции и без него хватает футболистов высочайшего уровня. Есть Дембеле, Олисе, другие быстрые и техничные ребята. Мне кажется, по движению, скорости и индивидуальному мастерству французы сейчас превосходят Бельгию. Тем более совсем недавно они уже обыграли бельгийцев на выезде, а теперь сыграют дома.

Бельгия обязательно будет угрожать воротам Франции. Три мяча Турции просто так не забивают, да и в целом сейчас видно, что команда в хорошем состоянии. Есть кому создавать моменты и забивать. Но мастерство группы атаки Франции всё-таки выше уровня бельгийской обороны. Дома французы должны больше контролировать мяч и создавать моменты.

Для меня Франция здесь — явный фаворит. Бельгия даст бой, лёгкой игры точно не будет, но всё-таки по классу и глубине состава хозяева сильнее. Думаю, французы создадут достаточно моментов и два-три мяча забьют. На мой взгляд, Франция должна переигрывать Бельгию с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».