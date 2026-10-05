Черногория — Армения: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Черногория — Армения.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Сборная Черногории первые три тура нового розыгрыша Лиги наций провела практически идеально, ни разу не проиграв. Для начала был домашний матч с Кипром. Там гости открыли счёт, но хозяева выправили ситуацию и, забив дважды, одержали волевую победу. В 3-м туре уже в Риге с Латвией черногорцы повели после гола Аджича уже в начале матча, после перерыва он оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч минут за 10 до конца, но на большее их не хватило. В итоге у черногорцев девять очков после трёх туров.

Сборная Армении первые три тура Лиги наций провела неоднозначно. Для начала был домашний матч с Латвией. Там хозяева открыли счёт ещё до перерыва, а во втором Гарибян поставил точку — победа 2:0. В 3-м туре в Никосии с киприотами армяне пропустили на 19-й минуте, вскоре Какулис удвоил преимущество. После перерыва хозяева остались в меньшинстве, но забить армянам в тот день так и не удалось — поражение 0:2.

Но был ещё и очный матч команд в Ереване. Сборная Черногории дважды выходила вперёд, но Армения оба раза отыгрывалась. А вот когда на 89-й минуте гости забили третий, уже у хозяев не хватило времени, чтобы отыграться, и они уступили. После трёх туров у Черногории девять очков и первая строчка, Армения отстаёт и пока третья, но шансы на вторую строчку пока есть. Первый матч этих команд вышел ярким, хотелось бы повторения. Поэтому жду, что обе команды здесь смогут отличиться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».