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ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.47.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Полтапов (Хайруллин) – 27:54 (5x5)     1:1 Броссо (Алексеев, Вязовой) – 32:30 (5x4)     2:1 Коваленко (Рой) – 48:17 (5x5)     3:1 Соркин – 51:22 (5x5)    

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина выдаёт серию из восьми побед и занимает второе место на Западе с 18 очками после 12 матчей. Армейцы в среднем забрасывают 3,9 шайбы за матч, а дома — 4,09. Особую опасность представляет большинство: экс главный тренер «Амура» Александр Смирнов отметил, что большинство у ЦСКА работает как часы, и армейцы всецело оправдывают эти слова. Вообще ЦСКА сейчас выглядит очень цельно и уже очень сильно напоминает обычную команду Игоря Никитина. Армейцы начинают превращаться в настоящую машину по набору очков. Кадровые потери у хозяев минимальны, что позволяет Никитину использовать весь арсенал атакующих звеньев.

«Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова располагается на пятой строчке Востока, но подходит к матчу с серьёзными кадровыми проблемами. В лазарете находятся центрфорвард Джек Родуолд, нападающие Артём Горшков и Глеб Кузьмин, а в одном из последних матчей травму получил молодой форвард Егор Сучков. При этом уфимцы не отличаются надёжностью в обороне: в среднем пропускают 2,3 шайбы за матч, а на выезде — 2,44.

ЦСКА на своём льду действует агрессивно, а большинство армейцев способно наказать уфимцев за недисциплинированность. «Салават Юлаев» даже в ослабленном составе сохраняет атакующий потенциал и будет искать счастья у чужих ворот. Поэтому здесь предположу, что команды смогут забросить шесть шайб на двоих. Исторически коллективы играют друг с другом вполне результативно. А ещё нынешняя форма и тех, и других предполагает визуальное оформление матча яркими красками», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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