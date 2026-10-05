«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Казани

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.16.

«Матч «Ак Барса» с «Локомотивом» — это встреча команды, которая никак не может найти стабильность после ухода ряда ключевых игроков и потери лидера атак, и действующего обладателя Кубка Гагарина, который уверенно лидирует на Западе и демонстрирует чемпионский прагматизм. А ещё это первый матч для казанцев и ярославцев между собой после финальной серии за главный трофей КХЛ.

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина занимает третье место на Востоке с 15 очками после 11 игр, но в последнем матче дома уступил «Трактору» (2:3). Кадровая ситуация вызывает серьёзную тревогу: нападающий Артём Галимов выбыл примерно на полтора-два месяца из-за травмы лица и руки, полученной после силового приёма в игре с «Металлургом». Форварду, вероятно, потребуется операция. Галимов был игроком первого звена и спецбригад большинства и меньшинства — его потеря серьёзно ограничивает атакующий потенциал казанцев. Вратарская линия также нестабильна: Артём Арефьев только восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова возглавляет Западную конференцию: девять побед в 12 матчах, 30 заброшенных шайб и лишь 22 пропущенные. Ярославцы выиграли три из четырёх последних матчей. Команда Квартальнова не форсирует события и играет предельно дисциплинированно. Да, кадровые потери есть: в списке травмированных находятся Денис Алексеев и Данил Романцев, а Максим Берёзкин не играет с 8 сентября. Однако Артур Каюмов вернулся в состав после травмы, проведя первый матч сезона с «Сибирью» (3:1).

В прошлом сезоне команды провели восемь матчей (включая финал Кубка Гагарина), и «Локомотив» одержал пять побед, набрав 19 шайб против 14 у «Ак Барса». Ярославцы выиграли финальную серию и умеют играть против казанцев на их льду. Учитывая чемпионскую стабильность ярославцев, кадровые проблемы «Ак Барса» в атаке и историю очных встреч, делаю прогноз, что Ярославль вновь окажется сильнее даже в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».