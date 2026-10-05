«Динамо» Мн — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 5 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Мн — «Торпедо».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.18.

«Очень интересная встреча двух команд, которые прямо сейчас подходят к ней на хорошем эмоциональном фоне. Они уже играли между собой в самом начале сезона, и тогда получилась настоящая перестрелка. Минское «Динамо» вело 3:1, но «Торпедо» сумело отыграться и перевести матч в овертайм, а затем — победить в серии бросков.

Решающий буллит тогда реализовал Михаил Воробьёв. И сейчас Воробьёв как раз здорово разыгрался. В Москве он отдал две передачи в победной встрече с «Динамо», а затем оформил дубль в Сочи. Да и всё «Торпедо» проводит этот выезд очень мощно: 3:1 в Москве и теперь — 6:0 в Сочи. Однако именно здесь я хочу пойти в сторону Минска.

Во-первых, календарь. Нижегородцы заканчивают выездную серию. Москва, затем — Сочи, теперь — перелёт в Минск и третий гостевой матч за пять дней. «Динамо» всё это время находится дома и получило дополнительный день на восстановление.

Во-вторых, мне очень понравилось, как минчане победили «Локомотив». Причём действующий чемпион повёл 1:0, но «Динамо» не «поплыло» и во втором периоде просто перевернуло игру, забросив четыре шайбы. В итоге 5:2 и очень важная победа после поражения от ЦСКА.

Мне кажется, свежесть здесь может стать одним из ключевых факторов. «Торпедо» сейчас действительно хорошее, поэтому брать чистую победу Минска не хочется. Но третья выездная игра за пять дней после Москвы и Сочи точно должна отнимать силы. При этом обе команды умеют атаковать.

Первая встреча уже закончилась со счётом 3:3 в основное время, а сейчас «Торпедо» забросило девять шайб за две встречи. Минск ответил пятью голами в ворота чемпиона. Поэтому соединю две мысли. Верю, что более свежие минчане дома как минимум не проиграют в основное время, но и отказываться от результативного сценария с минимумом в пять шайб после последних матчей этих команд не хочется», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».