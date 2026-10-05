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Италия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Болонье

Италия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Болонье
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Италия — Турция.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.14.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Турция
1:0 Скамакка – 26'     1:1 Шимшир – 61'     2:1 Калафьори – 64'     3:1 Эспозито – 87'    

«Сборная Италии первые три тура нового розыгрыша Лиги наций провела противоречиво. Для начала был домашний матч в Риме с Бельгией. Там гости открыли счёт ещё до перерыва, а во втором тайме удвоили преимущество — это было первое поражение после возвращения Роберто Манчини. В 3-м туре уже в Сен-Дени с Францией Италия пропустила со штрафного от Олисе в начале второго тайма, но Бастони оперативно забил и сравнял счёт, а Доннарумма потащил несколько непростых мячей, ещё и Юпамекано удалили в концовке — ничья 1:1 и четыре очка после трёх туров.

Сборная Турции первые три тура Лиги наций провела скверно. Сначала был домашний матч с Францией — это был дебют Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной. Гости долго не могли вскрыть оборону, но после перерыва Мбаппе всё-таки забил и принёс им победу. В 3-м туре в Льеже против бельгийцев турки пропустили на первых минутах, Де Брюйне оформил дубль, и игра, по сути, закончилась — 0:3 для Турции и 0 шансов в группе.

Наверное, внимательные заметили, что в двух абзацах нет ничего про матч 2-го тура, который прошёл в Бурсе. Италия забила три гола за первые полчаса и в итоге разгромила хозяев 4:1. После трёх туров у Турции очков нет, у итальянцев их четыре, но Бельгия и Франция имеют больше, и сейчас они — явные фавориты на выход в плей-офф. В успех турок уже верится с трудом, а вот итальянцы ещё могут финишировать на одном из первых двух мест. Для этого им надо повторить успех выездного матча с Турцией. Думаю, Италии вполне по силам победить в этом матче с разницей в два мяча», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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