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Босния и Герцеговина — Польша: ставка Михаила Моссаковского на матч 4-го тура Лиги наций

Босния и Герцеговина — Польша: ставка Михаила Моссаковского на матч 4-го тура Лиги наций
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Польша.

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.90.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 0
Польша
1:0 Башич – 84'    

«Матч, который мог стать игрой ностальгии и воспоминаний — Джеко против Левандовского. Но этого противостояния мы не увидим. Эдин Джеко после игры со Швецией завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины, а Роберт Левандовски пропустит эту встречу из-за дисквалификации. Он получил две жёлтые карточки подряд — в матчах со Швецией и Румынией. И вот Левандовски в такой игре Польше очень пригодился бы, потому что боснийцы умеют играть глубоко, очень плотно обороняются и в целом являются достаточно «низовой» командой.

Если вывести за скобки матч с Румынией, где получилась совершенно другая игра, то в двух других встречах нынешней Лиги наций Босния и Герцеговина сыграла очень сдержанно. В первой встрече с Польшей было всего пять ударов в створ на двоих. В матче со Швецией — шесть. Причём это не новая тенденция. На чемпионате мира в трёх из четырёх встреч Боснии и Герцеговины команды тоже оставались в достаточно низких значениях по ударам в створ. Боснийцы способны опустить темп, глубоко сесть и заставить соперника долго искать пространство около штрафной.

Для Польши отсутствие Левандовского здесь особенно неприятно. Именно его опыт, движение и умение находить момент очень нужны против такой плотной обороны. Ян Урбан уже сказал, что свой шанс получит Матеуш Жуковски. Он сейчас играет центрального нападающего за «Магдебург» и хорошо проявил себя во Второй Бундеслиге. При поддержке Шиманьского, Залевского и других атакующих игроков он будет искать подходы к воротам хозяев, но мне кажется, что находить их полякам удастся не так часто.

По общему количеству ударов я бы здесь «низ» брать не стал, потому что Польша любит бить и при позиционном давлении способна набрать приличный объём попыток. А вот именно с ударами в створ ситуация другая. Первая очная игра уже показала, насколько вязким может быть этот матч, причём тогда у Польши был Левандовски. Сейчас его не будет, а фактуру игры снова, скорее всего, задаст Босния и Герцеговина. Поэтому даже при достаточно низкой планке 8.5 здесь я бы смотрел в сторону тотала меньше по ударам в створ», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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