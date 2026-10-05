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Италия — Турция: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций

Италия — Турция: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций
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5 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Италия — Турция. Игра пройдёт в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 4-й тур
05 октября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Турция
1:0 Скамакка – 26'     1:1 Шимшир – 61'     2:1 Калафьори – 64'     3:1 Эспозито – 87'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 2.03. Победа Турции оценивается коэффициентом 3.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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